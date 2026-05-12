Ponte Nossa urta un sasso sulla carreggiata e cade coinvolgendo anche un altro ciclista | feriti

Nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio, lungo la Statale 671 a Ponte Nossa, due ciclisti sono rimasti feriti dopo una caduta causata dall’urto di un sasso sulla carreggiata. L’incidente si è verificato intorno alle 14 e ha coinvolto entrambi i ciclisti, uno dei quali è caduto successivamente all’impatto con il sasso, mentre l’altro è stato coinvolto nella caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

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