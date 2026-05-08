Scontro tra due auto a Ponte Nossa | tre feriti uno è grave

Nella mattinata di venerdì 8 maggio, poco dopo le 9.30, si è verificato un incidente tra due automobili sulla strada provinciale della Val Seriana, a Ponte Nossa, nei pressi dello svincolo per la Valle del Riso. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni ritenute gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

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Nella mattinata di venerdì 8 maggio, poco dopo le 9.30, si è verificato un violento incidente sulla strada provinciale della Val Seriana, a Ponte Nossa, vicino allo svincolo per la Valle del Riso. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente. Tre le persone rimaste ferite nell’impatto, di cui due donne, una di 67 e una di 79 anni, una delle quali avrebbe riportato conseguenze più gravi. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono arrivate tre ambulanze insieme all’auto medica. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso partito da Bergamo e poi giunto all‘ospedale di Bergamo attorno alle 10.🔗 Leggi su Bergamonews.it 2026 Action Movie | Amnesiac Special Forces in Dark Zone! Awakens Hidden Identity in Blood War Notizie correlate Scontro tra tre auto: due feriti, uno è grave. Estratto dai vigili del fuoco dalle lamiereAltro incidente nell'Aretino oggi, martedì 24 febbraio, dopo quello verificatosi nel primo pomeriggio in Valdichiana con due feriti gravi. Leggi anche: Incidente nel curvone del Cala: tre feriti nello scontro frontale tra due auto, uno è grave Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro tra due veicoli, coinvolta anche un'auto della polizia municipale \ FOTO; Scontro auto-scooter a Igea Marina: due minorenni feriti, uno grave; Scontro fra auto e moto a Ravazzone, morto un ragazzo di 29 anni; Violento schianto tra due auto a Torino Mirafiori, una si ribalta: feriti i due conducenti, trasferiti in ospedale. Scontro tra due auto a Ponte Nossa: tre feriti, uno è graveImmediato l’intervento dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono arrivate tre ambulanze insieme all’auto medica. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso partito da Bergamo ... bergamonews.it Frontale tra due auto a Ponte Nossa: tre feriti, uno grave -FotoLo schianto è avvenuto verso le 9.30 all’incrocio tra la provinciale della Valle Seriana e la provinciale 46 per la Valle del Riso. In volo l’elicottero. ecodibergamo.it Auto si ribalta Ponte Nossa all’altezza dell’incrocio della Val del Riso, in arrivo l’elisoccorso - facebook.com facebook