' Ponte in Festa' | in arrivo un mese tra cucina tipica ferrarese musica e spettacoli

Dal 28 maggio al 21 giugno, Pontelagoscuro ospiterà l’evento ‘Ponte in Festa’, che prevede ogni sera spettacoli, musica e incontri dedicati alla cucina tipica ferrarese. La manifestazione, giunta alla sua edizione annuale, coinvolge diverse location del quartiere e si svolge per quasi un mese, offrendo intrattenimento e degustazioni per i partecipanti. L’organizzazione ha annunciato un programma ricco di iniziative che si protrarranno fino alla fine di giugno.

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