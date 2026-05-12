' Ponte in Festa' | in arrivo un mese tra cucina tipica ferrarese musica e spettacoli
Dal 28 maggio al 21 giugno, Pontelagoscuro ospiterà l’evento ‘Ponte in Festa’, che prevede ogni sera spettacoli, musica e incontri dedicati alla cucina tipica ferrarese. La manifestazione, giunta alla sua edizione annuale, coinvolge diverse location del quartiere e si svolge per quasi un mese, offrendo intrattenimento e degustazioni per i partecipanti. L’organizzazione ha annunciato un programma ricco di iniziative che si protrarranno fino alla fine di giugno.
E' iniziato il conto alla rovescia per il grande appuntamento con il ‘Ponte in Festa’, che anche quest'anno, animerà tutte le sere Pontelagoscuro dal 28 maggio al 21 giugno. Non mancherà la cucina tipica ferrarese, con alcune gustose novità nel menù. E poi ancora tanta musica, spettacoli e serate.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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