Fiera Agricola Treviglio un mese di eventi tra musica food agricoltura e spettacoli equestri

Dal 24 aprile al 17 maggio, a Treviglio, si terranno quattro eventi presso la Fiera Agricola, coinvolgendo musica, gastronomia, attività agricole e spettacoli equestri. La manifestazione si svolge nel centro fieristico e propone un calendario ricco di iniziative rivolte a diverse fasce di pubblico. Durante il periodo, numerosi espositori e artisti parteciperanno a incontri, dimostrazioni e spettacoli aperti al pubblico.

Articolo. Dal 24 aprile al 17 maggio quattro eventi in programma a Treviglio Fiera coloreranno la primavera della pianura bergamasca Nel territorio di Treviglio, una suggestiva trama lega la terra alla musica, il profumo di un formaggio stagionato al galoppo di un cavallo in arena, la farina impastata tra le dita di un bambino ai passi di un ballo country eseguiti da coreografi arrivati dall’altro capo d’Europa. Si tratta della Fiera Agricola Treviglio, la società cooperativa che da quarantatré anni anima la primavera della pianura bergamasca con un calendario di manifestazioni che, nell’edizione 2026, si apre il 24 aprile e non cala il sipario sino al 17 maggio, colorando e illuminando il cuore della primavera trevigliese.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Fiera Agricola Treviglio, un mese di eventi tra musica, food, agricoltura e spettacoli equestri Notizie correlate Treviglio si accende: musica, cavalli e innovazione alla Fiera AgricolaLa pianura bergamasca si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce il settore primario alla vivacità sociale di Treviglio, con la 43ª edizione... Via alla Fiera di San Giuseppe: una giornata tra musica e spettacoli circensiOSTUNI - La tradizionale Fiera di San Giuseppe del 19 marzo si arricchisce quest'anno di un ricco calendario di eventi collaterali. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fiera Agricola Treviglio, un mese di eventi tra musica, food, agricoltura e spettacoli equestri; Suoni & Sapori, a Treviglio week-end aspettando la Fiera Agricola; Suoni e Sapori - Fiera Agricola Treviglio - eventi; Barco Mercato. Fiera Agricola Treviglio, un mese di eventi tra musica, food, agricoltura e spettacoli equestriClasse 1997, appassionato di viaggi, sport e cinema. Ritengo che la comunicazione, in ogni sua forma e sfaccettatura, sia lo strumento capace di trasformare il… Nel territorio di Treviglio, una sugges ... ecodibergamo.it Attilio Fontana taglierà il nastro della 43esima edizione della Fiera Agricola di TreviglioFiera Agricola, la kermesse si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026, con un anteprima dedicato alle famiglie e ai giovani ... primatreviglio.it L’agricoltura della pianura bergamasca si dà appuntamento a TreviglioFiera per la quarantatreesima edizione della Fiera Agricola. In programma dal 30 aprile al 3 maggio, con numeri in crescita: oltre 120 espositori (+20% rispetto al 2025) distribuiti su 9.500 - facebook.com facebook