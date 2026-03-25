Ponte l' Anac | Serve nuova gara Ciucci | Lavori al via entro fine 2026

L'Autorità nazionale anticorruzione ha richiesto l'avvio di una nuova procedura di gara per il ponte sullo Stretto, mentre la società incaricata dei lavori ha annunciato che i lavori potrebbero iniziare entro la fine del 2026. La questione riguarda il proseguimento dei lavori e le modalità di realizzazione dell'opera, con un confronto aperto tra le parti coinvolte che si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione del progetto.

Nuovo capitolo nella storia infinita del Ponte sullo Stretto, con un botta e risposta tra l'Anac e la società Stretto di Messina che riaccende il confronto sull'opera. Nel corso delle audizioni davanti alla commissione Ambiente del Senato sul decreto Infrastrutture, che contiene anche le norme sul Ponte, il presidente Anac Giuseppe Busia ha messo in guardia il governo sottolineando come il nuovo provvedimento «non risolve la questione della necessità di una nuova gara per il Ponte, permanendo il rischio marcato che la spesa prevista superi il 50% di quella prevista originariamente». Secondo Busia, il passaggio da un progetto con forte partecipazione privata a un finanziamento interamente pubblico cambia radicalmente lo scenario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ponte, l'Anac: "Serve nuova gara". Ciucci: "Lavori al via entro fine 2026" Articoli correlati Ponte sullo Stretto: possibile avvio dei lavori entro fine 2026ABBONATI A DAYITALIANEWS Iter autorizzativo verso la conclusione entro l’estate Secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato della società... Ponte, Ciucci si sbilancia: "Entro l'estate la fase realizzativa"Questa volta Pietro Ciucci si sbilancia ed entro l'estate prevede di far partire i lavori del Ponte. Tutto quello che riguarda Ponte l'Anac Serve nuova gara Ciucci... Temi più discussi: Ponte sullo Stretto, Busia (Anac): Serve nuova gara, decreto non risolve problemi; Ponte, serve una nuova gara. L’Anac avverte il Parlamento; L'Anac: per il Ponte sullo Stretto serve una nuova gara; Ponte Stretto, secondo l’Anac resta necessaria una nuova gara. Ponte sullo Stretto, l’Autorità anticorruzione insiste: serve una nuova gara, il nuovo decreto non risolve i problemiL'Autorità anticorruzione insiste: per il Ponte sullo Stretto serve una nuova gara. Per Busia a imporla è la direttiva europea ... lanotiziagiornale.it L’Anticorruzione: «Sul Ponte serve una nuova gara»ROMA Il tema principale della nuova gara non è risolto dal decreto. Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, in audizione alla commissione Ambiente del Senato sul ddl Commissari straordi ... corrieredellacalabria.it “Ciucci prospetta l’avvio del ponte sullo Stretto nell’estate 2026. Proprio nella stagione dei ritardi ferroviari, già spiegati dal ministro Salvini con chiodi, lucchetti, fantasmi e fantasie varie”, le parole del senatore dem - facebook.com facebook Nuovo capitolo nella storia infinita del Ponte sullo Stretto, con un botta e risposta tra l’Anac, l’autorità anticorruzione e la Stretto di Messina x.com