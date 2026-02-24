Abbandono rifiuti altre 5 sanzioni nel ponente genovese

La polizia locale ha multato cinque persone per abbandono di rifiuti nel ponente genovese, grazie alle pattuglie dedicate e alle telecamere di videosorveglianza. Le sanzioni sono state emesse tra Sestri Ponente e Cornigliano, dove gli agenti hanno individuato i trasgressori attraverso le riprese registrate. Questi controlli mirano a contrastare il fenomeno, sempre più diffuso in alcune zone della città. Le multe rappresentano un passo concreto contro l’inciviltà ambientale.

Grazie alle pattuglie della polizia locale dedicate e agli elementi acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza del circuito cittadino, tra Sestri Ponente e Cornigliano, negli ultimi giorni, gli agenti hanno contestato in tutto cinque sanzioni: due con un verbale da 1.000 euro per la violazione del testo unico ambiente e tre per conferimento non corretto dei rifiuti. Gli accertamenti sono stati talvolta molto articolati - spiega la polizia locale -, poiché le violazioni sono state commesse senza ricorrere a veicoli muniti di targa. Le zone interessate sono state piazza Consigliere, piazza Metastasio, largo Barulli e via D'Aquino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Abbandono di rifiuti: due sanzioniDue uomini sono stati multati dalla polizia locale dopo essere stati sorpresi a gettare rifiuti lungo la strada.

Abbandono di rifiuti. Fototrappole in campo: "Controlli e sanzioni"In città aumentano i controlli contro chi abbandona rifiuti.

