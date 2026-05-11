Rifiuti abbandonati tra la vegetazione | i trasgressori rintracciati e sanzionati

I carabinieri del nucleo forestale di Cori hanno individuato e sanzionato alcuni individui responsabili di aver lasciato rifiuti tra la vegetazione in località Colle Pero e vicino alla strada provinciale Velletri-Anzio. Durante un'operazione di controllo del territorio, sono stati trovati materiali abbandonati e sono stati successivamente identificati i trasgressori. Le verifiche hanno portato all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa ambientale.

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