Rifiuti abbandonati tra la vegetazione | i trasgressori rintracciati e sanzionati

Da latinatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo forestale di Cori hanno individuato e sanzionato alcuni individui responsabili di aver lasciato rifiuti tra la vegetazione in località Colle Pero e vicino alla strada provinciale Velletri-Anzio. Durante un'operazione di controllo del territorio, sono stati trovati materiali abbandonati e sono stati successivamente identificati i trasgressori. Le verifiche hanno portato all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa ambientale.

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Rifiuti abbandonati in località Colle Pero e nei pressi della strada provinciale Velletri Anzio. E' quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo forestale di Cori nel corso di un'attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione degli illeciti ambientali. Nel corso.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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