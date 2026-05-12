Pompei Legends Padel Cup venerdì si comincia | il programma e gli ospiti presenti

A Pompei il 15 e 16 maggio si svolgerà la Pompei Legends Padel Cup, due giornate dedicate al padel, allo spettacolo e all'inclusione sociale. L’evento si terrà in Piazza Schettini e vede la partecipazione del Comune e di un'organizzazione specializzata nel settore sportivo. Durante le due giornate saranno presenti vari ospiti, e il programma prevede partite e iniziative legate al mondo del padel.

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