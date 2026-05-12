Pompei Legends Padel Cup venerdì si comincia | il programma e gli ospiti presenti
A Pompei il 15 e 16 maggio si svolgerà la Pompei Legends Padel Cup, due giornate dedicate al padel, allo spettacolo e all'inclusione sociale. L’evento si terrà in Piazza Schettini e vede la partecipazione del Comune e di un'organizzazione specializzata nel settore sportivo. Durante le due giornate saranno presenti vari ospiti, e il programma prevede partite e iniziative legate al mondo del padel.
Pompei si prepara ad accogliere due giornate dedicate a sport, spettacolo e inclusione sociale. Venerdì 15 e sabato 16 maggio Piazza Schettini ospiterà la Pompei Legends Padel Cup, evento promosso dal Comune di Pompei con la collaborazione della Football Service. L’iniziativa porterà nel cuore della città mariana alcune delle più grandi icone del calcio italiano, protagoniste di un torneo di padel che unirà intrattenimento, turismo e valorizzazione del territorio. Un appuntamento pensato per coinvolgere cittadini, appassionati e visitatori in uno scenario unico a pochi passi dal Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario. Le legends del calcio protagoniste a Pompei.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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