L’EA7 World Legends Padel Tour arriva a New York, con numerose stelle del circuito internazionale presenti. La tappa di Milano è stata vinta da Rakitic e Candela, che ora si preparano a sfidarsi sui campi newyorkesi. La manifestazione coinvolge atleti di alto livello e si svolge in una location dedicata al padel, con match che attirano l’attenzione degli appassionati della disciplina.

Dopo la tappa di apertura a Milano, che ha qualificato i vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic alle Finals di Dubai del prossimo novembre, l’EA7 World Legends Padel Tour, il circuito di padel riservato alle leggende dello sport si sposta negli Stati Uniti: la seconda tappa del torneo sarà a New York. Il 17 e il 18 aprile i campi della Padel Haus ospiteranno il New York Open. Fra i dodici giocatori presenti, cinque sono Campioni del Mondo di calcio: Marco Materazzi, Luca Toni, Nelson Dida, Vincent Candela e Fernando Llorente. La tappa newyorkese vedrà scendere in campo una leggenda del basket per la prima volta: si tratta di Danilo Gallinari, ex giocatore della Nazionale con una lunghissima carriera in Nba, in cui ha vestito tra le altre le maglie dei New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Oklahoma Tunder.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L’EA7 World Legends Padel Tour sbarca a New York: Gallinari e tutte le stelle presenti

EA7 World Legends Padel Tour: a Milano Candela e Rakitic battono Perotti e MaterazziSono Vincent Candela e Ivan Rakitic i vincitori della prima tappa dell'EA7 World Legends Padel Tour 2026, il circuito mondiale di padel riservato...

EA7 World Legends Padel Tour, si parte: la prima tappa a Milano con Sheva, Toni e altre leggendeRiparte EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale di padel riservato alle Legends del calcio, giunto alla sua terza edizione e che ha per...