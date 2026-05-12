Pompei Legends Padel Cup | i campioni del calcio a Pompei il 15 e 16 maggio

Il 15 e 16 maggio si terrà a Pompei la Pompei Legends Padel Cup, un evento di due giorni che si svolgerà in piazza Schettini. La manifestazione coinvolgerà campioni del calcio e appassionati di padel, con incontri e iniziative dedicate allo sport, alla cultura e all’inclusione sociale. La kermesse si svolgerà in un’area all’aperto, con accesso libero e un programma che prevede diverse attività per i partecipanti.

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Tempo di lettura: 2 minuti Conto alla rovescia per la Pompei Legends Padel Cup, due giorni di eventi in calendario a Pompei in piazza Schettini venerdì 15 e sabato 16 maggio per celebrare sport, cultura e inclusione sociale in uno dei luoghi più iconici al mondo. Promossa dal Comune di Pompei con la collaborazione della Football Service, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio pompeiano attraverso un format esclusivo e innovativo in grado di coinvolgere protagonisti del panorama sportivo nazionale: l’evento vedrà infatti la partecipazione di legends del calcio italiano impegnate in un torneo di padel, insieme a momenti istituzionali, attività sportive e mediatiche, iniziative di inclusione sociale e di promozione del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pompei Legends Padel Cup: i campioni del calcio a Pompei il 15 e 16 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pompei Legends Padel Cup, i campioni del calcio a Pompei: tra i protagonisti Vieri, Dida e QuagliarellaVenerdì 15 e sabato 16 maggio appuntamento con Pompei Legends Padel Cup, due giorni di eventi in piazza Schettini per celebrare sport, cultura e... Pompei Legends Padel Cup: i campioni del calcio nel Comune VesuvianoConto alla rovescia per la Pompei Legends Padel Cup, due giorni di eventi in calendario a Pompei in piazza Schettini venerdì 15 e sabato 16 maggio... Si parla di: Risultati e news della UEFA Champions League • martedì 12 maggio 2026; Carceri campane, il report di Ciambriello: Sovraffollamento e suicidi, serve dignità. Pompei Legends Padel Cup, le stelle del calcio italiano in campo tra i monumentiPompei si prepara ad accogliere un appuntamento sportivo e culturale di respiro nazionale. Venerdì 15 e sabato 16 maggio, piazza Schettini — a pochi passi dal ... cronachedellacampania.it