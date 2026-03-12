EA7 World Legends Padel Tour si parte | la prima tappa a Milano con Sheva Toni e altre leggende

Il circuito EA7 World Legends Padel Tour fa il suo debutto a Milano, con la prima tappa che si svolge questo fine settimana. In campo ci sono cinque leggende del tennis e del padel, tra cui Sheva e Toni. La manifestazione si svolge nel capoluogo lombardo, attirando appassionati e pubblico interessato alle sfide tra campioni storici. La competizione si svolge su più campi all’aperto, con incontri che si svolgono durante tutto il weekend.

Riparte EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale di padel riservato alle Legends del calcio, giunto alla sua terza edizione e che ha per campioni del mondo in carica Luca Toni e Luca Ceccarelli, trionfatori alle Finals di Miami nel 2025. La prima tappa del calendario 2026 si disputerà a Milano, una prima volta assoluta per l'evento: un modo per rendere omaggio alla memoria di Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre. Fin dalla prima edizione, infatti, EA7 è main sponsor e naming sponsor dell'intero tour. Si giocherà quindi il 13 e il 14 marzo sui campi del Padel Zenter Scalo Farini (via Valtellina 5 – ingresso gratuito).