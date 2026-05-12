La situazione tra il club e il suo amministratore delegato si fa sempre più tesa, con dichiarazioni che mostrano un confronto aperto e senza filtri. Lo scenario si complica ulteriormente mentre si discute sulla partecipazione alla Champions League e le conseguenze di eventuali risultati negativi. I tifosi hanno espresso il loro dissenso chiedendo chiarimenti e cambiamenti, alimentando un clima di forte pressione all’interno della società.

“Era un’espressione di stress”. A ‘La Gazzetta dello Sport’, Giorgio Furlani ha così motivato il suo sorriso mentre guardava la Curva Sud rossonera contestare lui e la società prima del match di domenica sera tra Milan e Atalanta che la squadra di Allegri ha perso per 3-2. Nelle ore successive all’incontro, sui social era circolato un video che appunto ritraeva l’Ad del Milan ridere dinanzi alla contestazione del tifo organizzato milanista. “Era un’espressione da stress – ha chiarito alla ‘rosea’ – la tensione era altissima vista anche la posta in palio. Sono tifoso milanista da sempre“, ha concluso Furlani. Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 1010! Il sito Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Polveriera Milan, Furlani allo scoperto: “Tensione altissima”

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