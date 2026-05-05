Ciampino L’8 e il 12 Maggio la città celebra il Centenario del Dirigibile Norge al Polo Nord 1926-2026
A Ciampino, nel mese di maggio, si svolgeranno due eventi ufficiali dedicati al centenario del Dirigibile Norge, che nel 1926 raggiunse il Polo Nord. Le celebrazioni si terranno l’8 e il 12 maggio, coinvolgendo diverse iniziative organizzate per commemorare questa impresa storica. La città si prepara ad accogliere pubblico e appassionati per ricordare un episodio importante nel settore dell’aviazione.
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