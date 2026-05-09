Cento anni fa il dirigibile Norge volava per la prima volta sopra il Polo Nord Un’impresa tricolore il racconto del pronipote Il coraggio di Nobile un bisnonno speciale

Esattamente cento anni fa, un dirigibile italiano sorvolò per la prima volta il Polo Nord, segnando un passo importante nella storia dell’aviazione. L’impresa fu realizzata con il velivolo Norge e rappresentò un risultato raggiunto grazie anche all’esperienza di ingegneri e tecnici italiani. Il racconto di questa avventura, tramandato dal pronipote di uno dei protagonisti, mette in luce il coraggio di un bisnonno legato a quell’evento. Prima della conquista della Luna, l’Italia si impose come pioniera in questa sfida artica.

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Prima della corsa alla Luna, la corsa al Polo Nord. Con l’Italia ad arrivare per prima, in un periodo nel quale i migliori ingegneri aeronautici uscivano dalle università e dalle accademie della nostra penisola. "Un primato che, come quello della conquista del K2, nessuno potrà togliere all’Italia, un’impresa pionieristica e rischiosissima, il bisnonno metteva in conto di poter non tornare". A raccontarla è Pietro Maria Vacca, e il bisnonno di cui parla è Umberto Nobile, comandante del ‘ Norge ’ e della spedizione che, cento anni fa, sorvolò per prima il Polo Nord, alle ore 1:30 del 12 maggio 1926. Una spedizione fatta di coraggio, di un po’...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cento anni fa il dirigibile Norge volava per la prima volta sopra il Polo Nord Un’impresa tricolore, il racconto del pronipote. "Il coraggio di Nobile, un bisnonno speciale» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cento anni fa il 'Norge' di Nobile sorvolò il Polo Nord per la prima voltaAGI - A un secolo di distanza da una delle imprese più audaci della storia del volo, l'Aeronautica Militare celebra il centenario della spedizione... Ciampino. L’8 e il 12 Maggio la città celebra il Centenario del Dirigibile Norge al Polo Nord (1926-2026)Cronache Cittadine CIAMPINO – Il mese di Maggio a Ciampino si presenta con un evento di risonanza nazionale: la celebrazione del Centenario... Altri aggiornamenti Temi più discussi: L’impresa del dirigibile Norge compie 100 anni: Nobile e Amundsen primi al Polo Nord; Norge, 100 anni dopo: il volo che cambiò il modo di esplorare l’Artico; Ciampino ricorda il Dirigibile Norge: 100 anni fa il volo che conquistò il Polo Nord; Cento anni fa il dirigibile Norge volava per la prima volta sopra il Polo Nord Un’impresa tricolore, il racconto del pronipote. Il coraggio di Nobile, un bisnonno speciale. Ciampino ricorda il Dirigibile Norge: 100 anni fa il volo che conquistò il Polo NordL'aeronave partì dall'aeroscalo di Ciampino Giovan Battista Pastine per compiere una delle imprese più straordinarie dell'esplorazione scientifica e aeronautica del Novecento ... castellinotizie.it Celebrato a Palazzo Aeronautica il centenario del Sorvolo del Polo Nord da parte di Umberto NobileA cento anni dal sorvolo sul Polo Nord del dirigibile N1 Norge di Umberto Nobile, il 14 aprile l’Aeronautica Militare, ha voluto marcare questo importante traguardo storico, con un convegno organizzat ... aviation-report.com Un nuovo appuntamento all’insegna della musica con il concerto della Banda Musicale dell’ #AeronauticaMilitare a Ciampino (RM), organizzato in occasione del Centenario della storica spedizione al Polo Nord effettuata con il Dirigibile Norge Info al link f x.com Film del Polo Nord con ragazzo e ragazza reddit