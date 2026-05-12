Polo fieristico alle prese coi rincari | Vanno aggiunti trecentomila euro Collegio Tecnico chiamato in causa

Un aumento di circa trecentomila euro ha complicato i lavori di riqualificazione del padiglione bovini nel polo fieristico di Codogno, coinvolgendo anche il Collegio Tecnico. La questione economica ha creato tensioni tra le parti, ma il sindaco ha dichiarato che il progetto sta per concludersi, o comunque si trova nella fase finale. La questione riguarda i costi aggiuntivi necessari alla realizzazione dell’intervento.

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