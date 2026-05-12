Polo fieristico alle prese coi rincari | Vanno aggiunti trecentomila euro Collegio Tecnico chiamato in causa
Un aumento di circa trecentomila euro ha complicato i lavori di riqualificazione del padiglione bovini nel polo fieristico di Codogno, coinvolgendo anche il Collegio Tecnico. La questione economica ha creato tensioni tra le parti, ma il sindaco ha dichiarato che il progetto sta per concludersi, o comunque si trova nella fase finale. La questione riguarda i costi aggiuntivi necessari alla realizzazione dell’intervento.
CODOGNO (Lodi) Un "braccio di ferro" economico sta complicando il cantiere per la riqualificazione del padiglione bovini nel polo fieristico di Codogno, ma il sindaco Francesco Passerini rassicura in merito al risultato finale, ormai, a quanto pare, in dirittura d’arrivo, o quasi. Nonostante la richiesta di "riequilibrio contrattuale" avanzata dalla ditta esecutrice e l’attivazione di un arbitrato tecnico, l’amministrazione garantisce che i fondi ci sono e il traguardo è prossimo. Il progetto, un investimento da 2 milioni di euro solo per la struttura principale oggetto dei lavori, ha urtato contro lo scoglio dei rincari. La ditta appaltatrice ha presentato lo scorso 24 febbraio un’istanza ufficiale per rivedere i costi, lamentando criticità tecnico-amministrative che avrebbero reso il budget iniziale non più sostenibile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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