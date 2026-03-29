Oggi alle 15,30 la Fiorini Pesaro Rugby affronta i Ruggers Tarvisium a Treviso, nella settima giornata di ritorno del campionato di serie A. La partita si svolge sul campo della squadra locale, nota per essere un avversario difficile da affrontare. La sfida si inserisce nel programma della stagione in corso, con entrambe le formazioni impegnate nella fase conclusiva del campionato.

La Fiorini Pesaro Rugby oggi alle 15,30 sarà di scena a Treviso contro i Ruggers Tarvisium. E’ la 7^ giornata di ritorno del campionato di serie A. Pesaro è attualmente 3° con 53 punti, i padroni dei casa con 42 punti la seguono di una posizione. "Non bisogna farsi ingannare dalla classifica – avvisa, è vero che abbiamo raccolto più punti di loro, però il risultato dell’andata racconta un’altra cosa. Ci hanno battuto in casa, sicuramente vogliamo rifarci di quel risultato, ma anche confermare i successi ottenuti nelle ultime partite e continuare questo filotto di vittorie per arrivare a Pasqua sereni". Sull’avversario parla la seconda linea giallorossa, Leonardo Venturini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiorini alle prese coi Ruggers Tarvisium: "Una squadra ostica da affrontare"

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