Treviglio polo fieristico | 45 mila euro di incassi nel primo quadrimestre Il Pd | Serve trasparenza sui conti

Nel primo quadrimestre del 2026, il polo fieristico di Treviglio ha registrato un incasso complessivo di circa 45 mila euro, comprensivi di IVA. I dati sono stati pubblicamente comunicati, scatenando commenti da parte del Partito Democratico che chiede maggiore chiarezza sui conti legati alla gestione della struttura. La cifra riguarda il periodo da gennaio ad aprile e rappresenta l’unico dato ufficiale finora diffuso.

Treviglio. Sono stati resi noti i dati relativi agli incassi del polo fieristico nel primo trimestre 2026, pari a circa 45mila euro, comprensivi di Iva. Un tema, quello legato agli incassi di TreviglioFiera, che da tempo infiamma il dibattito politico cittadino, tra la minoranza che contesta la sostenibilità economica del comparto fieristico e la maggioranza che, invece, difende la struttura elevandola a volano per il territorio. Ad accendere i riflettori sui conti relativi al primo quadrimestre di attività del polo fieristico è la consigliera dem Laura Rossoni: “I dati oggi disponibili sul polo fieristico pongono un tema di trasparenza che non può più essere ignorato.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Cinema italiano: balzo del 18,9% negli incassi nel primo quadrimestre? Cosa scoprirai Come ha fatto un singolo film a trascinare l'intero mercato? Quali titoli hanno permesso di superare i record del 2007? Perché il... Roma: a Fontana Trevi in un mese quasi 230 mila accessi, incassi per oltre 435 mila euroI dati sui visitatori della Fontana di Trevi mostrano un grande successo del nuovo sistema di accesso. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Treviglio, polo fieristico: 45 mila euro di incassi nel primo quadrimestre. Il Pd: Serve trasparenza sui conti; Treviglio amplia la fiera: nuovo padiglione da 6,8 milioni. Treviglio, per la fiera un nuovo padiglione da 6,8 milioni con spazi per coworkingAssegnato l’appalto per il secondo padiglione di Trevigliofiera, cantieri a giugno. Sarà l’impresa edile Andrea De Carli di Capralba a raddoppiare il polo fieristico. La società si è aggiudicata i lav ... bergamo.corriere.it Fiera di Treviglio, approvato il progetto per un nuovo parcheggio da 237 postiTreviglio. La Fiera di Treviglio amplia i propri spazi con un nuovo grande parcheggio da 237 posti. Il progetto approvato dalla Giunta trevigliese ha un costo, già finanziato, di 2 milioni e 350 mila ... bergamonews.it TREVIGLIO (BG) - STREET FOOD FESTIVAL Piazza Setti 22/23/24 MAGGIO 2026 ven 18.00-24.00 sab 11.00-24.00 dom 11.00-22.30 INGRESSO GRATUITO SEMPRE PRESENTI: I migliori street chef dall’Italia e dal mondo con i loro gustosi piatti - facebook.com facebook Stazione di Treviglio: 15enne molestata da un 22enne marocchino già noto alle autorità. Grazie alla reazione della ragazza e alle telecamere, l’aggressore è in carcere. Vicini alla vittima e alla famiglia. Sicurezza e legalità: nessuno sconto per chi aggredisce x.com