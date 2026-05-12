Polo di Tebano confermato il progetto della nuova cantina Lanceremo un hub per il futuro del vino

Il Polo di Tebano ha confermato il progetto per la realizzazione di una nuova cantina, con l’obiettivo di creare un centro dedicato allo sviluppo del settore vitivinicolo. L’iniziativa include anche l’apertura di un hub che si concentrerà sul futuro del vino, coinvolgendo tecnologie e innovazioni. La conferma del progetto segna un passo importante nella crescita e nell’affermazione del polo come punto di riferimento nel settore alimentare.

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