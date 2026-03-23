polo di tebano tre milioni per la nuova cantina didattica

Il Polo vitivinicolo di Tebano, sulle prime colline tra Faenza e Castel Bolognese, si prepara ad accogliere la nuova cantina, attesa da anni. L’investimento da tre milioni è destinato a trasformare il Polo, ora in house a Faventia Sales, in un centro d’eccellenza per la ricerca vitivinicola. L’operazione finanziaria vede la Regione Emilia-Romagna impegnata per circa due terzi dell’importo, mentre al resto penserà il Comune. Il cuore dell’intervento riguarda la realizzazione di una nuova cantina didattica e sperimentale a servizio della facoltà di Viticoltura ed Enologia dell’Università di Bologna. La struttura permetterà agli studenti del terzo anno di seguire l’intero ciclo di produzione, operando in continuità con il vigneto adiacente, recentemente ripiantato e in via di espansione fino a un ettaro e mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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