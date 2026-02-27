Ok a un nuovo edificio al Polo di Tebano

È stato approvato un progetto per la costruzione di un nuovo edificio al Polo di Tebano, che comprenderà una sala conferenze, un’aula didattica e spazi destinati agli uffici dell’Ente Tutela Vini di Romagna. La realizzazione di questa struttura mira a migliorare le attività e i servizi offerti, rispondendo alle esigenze dell’ente e rafforzando le funzioni del polo.

Una sala conferenze, un'aula didattica e spazi da destinare ad ufficio per l'Ente Tutela Vini di Romagna. Queste le necessità riguardo alla realizzazione del nuovo edificio polifunzionale del Polo di Tebano, al civico 60 dell'omonima strada. La nuova realizzazione, a supporto del corso di laurea in Enologia dell'Università di Bologna e delle altre strutture già esistenti secondo l'atto di indirizzo licenziato dagli uffici dell'Unione della Romagna Faentina, competenti per i lavori pubblici, sorgerà in un'area verde situata nelle immediate vicinanze del Polo, nel quale occorre ricordare trovano spazio numerose attività: da quelle accademiche alle cantine vinicole, senza dimenticare Astra e appunto l'Ente Tutela Vini.