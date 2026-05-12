Polizia Metropolitana in azione contro bracconaggio e discariche abusive | sequestri a Galati Mamertino e controlli su tutta la provincia
Negli ultimi sette giorni, la Polizia Metropolitana di Messina ha condotto un’ampia serie di controlli in tutta la provincia, concentrandosi su pratiche illegali come il bracconaggio e la gestione di discariche abusive. Durante l’operazione sono stati sequestrati materiali e attrezzature, e sono state elevate sanzioni a carico di soggetti coinvolti in attività illecite. Le verifiche hanno interessato diverse zone, tra cui Galati Mamertino, nel tentativo di tutelare l’ambiente e il territorio.
Una vasta operazione di controllo su scala provinciale, condotta nell’ultima settimana dalla Polizia Metropolitana di Messina coordinata dal comandante Domenico Martino, ha portato a sequestri, sanzioni e verifiche diffuse nell’ambito della tutela del territorio, della legalità ambientale e del.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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