Polizia Metropolitana in azione contro bracconaggio e discariche abusive | sequestri a Galati Mamertino e controlli su tutta la provincia

Da messinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi sette giorni, la Polizia Metropolitana di Messina ha condotto un’ampia serie di controlli in tutta la provincia, concentrandosi su pratiche illegali come il bracconaggio e la gestione di discariche abusive. Durante l’operazione sono stati sequestrati materiali e attrezzature, e sono state elevate sanzioni a carico di soggetti coinvolti in attività illecite. Le verifiche hanno interessato diverse zone, tra cui Galati Mamertino, nel tentativo di tutelare l’ambiente e il territorio.

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Una vasta operazione di controllo su scala provinciale, condotta nell’ultima settimana dalla Polizia Metropolitana di Messina coordinata dal comandante Domenico Martino, ha portato a sequestri, sanzioni e verifiche diffuse nell’ambito della tutela del territorio, della legalità ambientale e del.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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