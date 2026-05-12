Polizia Metropolitana in azione contro bracconaggio e discariche abusive | sequestri a Galati Mamertino e controlli su tutta la provincia

Negli ultimi sette giorni, la Polizia Metropolitana di Messina ha condotto un’ampia serie di controlli in tutta la provincia, concentrandosi su pratiche illegali come il bracconaggio e la gestione di discariche abusive. Durante l’operazione sono stati sequestrati materiali e attrezzature, e sono state elevate sanzioni a carico di soggetti coinvolti in attività illecite. Le verifiche hanno interessato diverse zone, tra cui Galati Mamertino, nel tentativo di tutelare l’ambiente e il territorio.

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