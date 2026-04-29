Polizia Metropolitana di Napoli | controlli del Nucleo NISA Sequestri e denunce tra Quarto Chiaiano e il centro di Napoli

Nella giornata di oggi, il Nucleo NISA della Polizia Metropolitana di Napoli ha effettuato controlli nelle zone di Quarto, Chiaiano e nel centro della città. Durante le operazioni, sono state sequestrate alcune sostanze e sono state presentate diverse denunce. L’attività si è concentrata sulla verifica di rispetto delle norme e sulla prevenzione di illeciti. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte o sui soggetti sanzionati è stato reso noto.

Napoli, controlli del Nucleo NISA: sequestri e denunce tra Quarto, Chiaiano e il centro città. Polizia Metropolitana di Napoli: controlli del Nucleo NISA. Sequestri e denunce tra Quarto, Chiaiano e il centro di Napoli Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio della Polizia Metropolitana di Napoli. Gli agenti del Nucleo NISA (Nucleo Investigativo Sicurezza Ambientale), nell’ambito di una vasta operazione di prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa, hanno portato a termine nelle ultime ore una serie di significativi interventi operativi. Riciclaggio di veicoli a Quarto. Nella giornata di ieri, nel Comune di Quarto, gli agenti hanno proceduto al sequestro penale di un’autovettura con targa polacca.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Polizia Metropolitana di Napoli: controlli del Nucleo NISA. Sequestri e denunce tra Quarto, Chiaiano e il centro di Napoli Notizie correlate Chiaiano, controlli straordinari della Polizia a NapoliServizio ad ampio raggio nel quartiere di Napoli Chiaiano: 29 sanzioni al Codice della Strada e un veicolo sequestrato Il servizio straordinario del... Napoli, controlli della Polizia a Chiaiano: 156 persone identificateServizio straordinario della Polizia di Stato a Chiaiano: controlli su persone e veicoli, multe stradali e verifiche su soggetti sottoposti a misure... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Polizia Metropolitana di Napoli: controlli del Nucleo NISA - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; Terra dei Fuochi : - Tavolo tecnico in Prefettura; Pozzuoli, vigili, c’è la tregua: salvati gli aperitivi del weekend; Vigili in azione a piazza Matteotti: scoperti cinque parcheggiatori abusivi nei pressi delle Poste. Polizia Metropolitana di Napoli: controlli del Nucleo NISAContinua senza sosta l’attività di controllo del territorio della Polizia Metropolitana di Napoli. Gli agenti del Nucleo NISA (Nucleo Investigativo Sicurezza ... napolivillage.com Controlli della Polizia Metropolitana: sequestri e denunce tra Quarto, Chiaiano e il centro cittàControlli della Polizia Metropolitana di Napoli: sequestri e denunce tra Quarto, Chiaiano e centro città e non solo ... internapoli.it https://www.tvcampiflegrei.it/polizia-metropolitana-di-napoli-controlli-del-nucleo-nisa-sequestri-e-denunce-tra-quarto-chiaiano-e-il-centro-di-napoli/ - facebook.com facebook