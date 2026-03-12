Gabbie piene di cardellini catturati illegalmente colpo della polizia metropolitana contro il bracconaggio

La Polizia Metropolitana ha eseguito un'operazione nelle campagne di Milazzo, scoprendo gabbie piene di cardellini catturati illegalmente. Sotto la guida del nuovo Comandante, Colonnello Domenico Martino, agenti hanno trovato numerose gabbie contenenti uccelli selvatici, sequestrate durante il blitz. L'intervento ha portato alla luce un’attività di bracconaggio che coinvolgeva diverse gabbie e uccelli illegalmente catturati.

Il blitz degli agenti in una zona rurale di Milazzo. Rinvenute anche reti e dispositivi di richiamo Nel corso dei controlli nelle zone rurali, gli agenti hanno rinvenuto attrezzi usati per l’uccellagione, tra cui reti, gabbiette e dispositivi di richiamo, strumenti tipici di questa pratica illegale. All’interno delle gabbie erano presenti diversi esemplari di cardellino (Carduelis carduelis), specie protetta dalla legge. La maggior parte degli uccelli è stata liberata subito, mentre tre esemplari sono stati trasferiti presso il Centro Recupero Fauna Selvatica per accertamenti sanitari, in vista di una possibile reintroduzione nel loro habitat naturale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Polizia Metropolitana di Napoli e Carabinieri: sequestrati 15 cardellini e denunciate tre persone per detenzione illegale di specie protetteOperazione congiunta contro il traffico illecito di fauna selvatica: animali salvati e reimmessi in natura Un'importante operazione di contrasto al...

