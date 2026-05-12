Poggio a Caiano | via ai cantieri per 90 nuovi posti auto in centro

A Poggio a Caiano sono iniziati i lavori per la realizzazione di 90 nuovi posti auto in centro. La viabilità tra via Aietta e l’area ex Isidoro subirà modifiche, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e la sosta. Verranno installate anche nuove colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con dettagli sulla loro collocazione ancora da definire. Gli interventi sono in fase di sviluppo e coinvolgono diverse strade centrali.

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? Punti chiave Come cambierà la viabilità tra via Aietta e l'area ex Isidoro?. Dove verranno posizionate le nuove colonnine per la ricarica elettrica?. Cosa accadrà ai vecchi cavi aerei in via Carmignanese?. Quanto spazio verde verrà creato insieme ai nuovi posti auto?.? In Breve Via Aietta ospiterà 40 posti auto, aree verdi e colonnina ricarica elettrica.. Area ex Isidoro Mastropieri prevede 50 stalli auto, 5 moto e 4 pullman.. Via Carmignanese riceve 21 nuovi pali LED e interramento cavi elettrici.. Interventi legati al piano operativo 2023 per la gestione del territorio.. I mezzi pesanti hanno abbattuto una parte del vecchio muro di cinta in via Aietta a Poggio a Caiano, dando ufficialmente il via ai lavori per il nuovo parcheggio cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poggio a Caiano: via ai cantieri per 90 nuovi posti auto in centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Poggio a Caiano: morto l’anziano investito da un’auto mentre attraversava sulle striscePOGGIO A CAIANO (PRATO) – Non ce l’ha fatta Cesare Martini, 90enne investito la sera di giovedì 26 febbraio 2026 da un’auto mentre stava... Leggi anche: È morto Cesare Martini, investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce. Lutto a Poggio a Caiano Argomenti più discussi: Poggio a Caiano, iniziati i lavori per il parcheggio di via Aietta; Via ai lavori per il nuovo parcheggio di via Aietta: quaranta posti auto e area verde nel centro di Poggio a Caiano; Poggio a Caiano, un fine settimana di appuntamenti; 15-17 Maggio rinnoviamo l'Autostrada dell'Acqua. #rosateruzzi - Results on X | Live Posts & Updates x.com Poggio a Caiano, iniziati i lavori per il parcheggio di via AiettaPOGGIO A CAIANO. Iniziati, con la demolizione di una prima parte del muro di cinta, i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Aietta.Un’area ... piananotizie.it