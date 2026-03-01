È morto Cesare Martini investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce Lutto a Poggio a Caiano

Prato, 1 marzo 2026 – Lutto a Poggio a Caiano. È scomparso nella notte all'ospedale di Prato Cesare Martini, il novantenne investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali tra via San Francesco e piazza Buontalenti. Le ferite riportate nell'incidente, avvenuto intorno alle 19 di giovedì 26 febbraio, si sono rivelate troppo gravi. Martini stava attraversando sulle strisce quando è stato travolto da un'auto guidata da un uomo di 35 anni, anch'egli residente a Poggio a Caiano, attualmente indagato per omicidio stradale. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini, disponendo il sequestro del veicolo coinvolto. Il novantenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santo Stefano, dove l'équipe medica ha lavorato senza sosta nel tentativo di salvargli la vita.