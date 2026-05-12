Le gemelle Fedele sono tornate a vincere medaglie in una competizione di taekwondo. Alla fine del 2023, avevano conquistato tre medaglie diverse al Dolomite Open, portando a casa un oro, un argento e un bronzo. Questa volta, sono state ancora sul podio, dimostrando di continuare a competere a livelli elevati nel loro sport. Le tre sorelle sono state protagoniste di un’altra prestazione che ha attirato l’attenzione nel mondo del taekwondo.

Le gemelle Fedele ci hanno preso gusto. La loro storia era venuta alle cronache alla fine del 2023 quando Francesca, Fabiola e Flavia si erano portate a casa l’oro, l’argento e il bronzo al Dolomite Open di Taekwondo. Da allora non hanno mai smesso di allenarsi e puntare alle medaglie che in più occasioni sono arrivate. Ma nel fine settimane appena concluso hanno portato a casa un altro risultato che non ha lasciato scampo agli avversari. Domenica ad Ancona, ai Campionati interregionali che vedevano circa 400 iscritti nelle diverse categorie, per un totale di 30 società rappresentate, le gemelle Fedele hanno trionfato portando i colori dell’ Asd Taekwondo Cattolica ad occupare tutto il podio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le gemelle Fedele hanno rifatto l’impresa. Oro, argento e bronzo: insieme sul podio

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