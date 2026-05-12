Podere Rota Barontini | ' Nessun ampliamento obiettivo è chiudere in sicurezza'
Un'area di produzione è al centro di un dibattito riguardante un possibile ampliamento. Tuttavia, un rappresentante ha dichiarato che non ci sono piani di espansione e che l’obiettivo principale rimane la chiusura in sicurezza dell’impianto. La questione riguarda un sito situato in una zona di interesse, con le autorità che monitorano attentamente la situazione. La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di oggi.
Arezzo, 12 maggio 2026 – Podere Rota, Barontini: 'Nessun ampliamento, obiettivo è chiudere in sicurezza'. Nessun ampliamento e nessun nuovo via libera ai rifiuti. La riattivazione temporanea dei conferimenti nella discarica di Podere Rota, nel comune di Terranuova Bracciolini, serve solo a completare la chiusura definitiva dell’impianto. Lo chiarisce David Barontini, assessore regionale all’ambiente della Toscana. “La ripresa temporanea dei conferimenti non riguarda un ampliamento della discarica né nuove volumetrie autorizzate”, spiega Barontini. “L’ipotesi di ampliamento, infatti, era stata respinta dalla Regione già nel 2023”....🔗 Leggi su Lanazione.it
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