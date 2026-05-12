Podere Rota Barontini | ' Nessun ampliamento obiettivo è chiudere in sicurezza'

Un'area di produzione è al centro di un dibattito riguardante un possibile ampliamento. Tuttavia, un rappresentante ha dichiarato che non ci sono piani di espansione e che l’obiettivo principale rimane la chiusura in sicurezza dell’impianto. La questione riguarda un sito situato in una zona di interesse, con le autorità che monitorano attentamente la situazione. La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di oggi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui