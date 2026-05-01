Allarme Podere Rota Chiassai | Stop rifiuti

Il sindaco e il vicesindaco di una località hanno annunciato di essere contrari all'ipotesi di aumentare i conferimenti di rifiuti presso la discarica di Podere Rota. La discussione riguarda la possibile introduzione di altri 50 conferimenti nel sito, e le autorità locali hanno espresso chiaramente la loro opposizione a questa decisione. La questione riguarda le modalità di gestione dei rifiuti nella zona e le decisioni prese a livello regionale.

Il sindaco Silvia Chiassai Martini e il vicesindaco Cristina Bucciarelli hanno espresso una posizione netta contro l’ipotesi di ulteriori conferimenti di rifiuti all’interno della discarica di Podere Rota, a seguito della notizia relativa alla possibilità di conferire nel sito altri 50.000 metri cubi di rifiuti. "L’Amministrazione comunale – dichiarano – ha espresso un voto di astensione sul bilancio della società CSAI, dopo aver appreso dell’intenzione di procedere con nuovi conferimenti a Podere Rota. Una scelta che riteniamo in contrasto con il percorso portato avanti negli ultimi dieci anni, orientato alla progressiva dismissione delle discariche, che consideriamo vere e proprie criticità ambientali".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme Podere Rota. Chiassai: "Stop rifiuti" Notizie correlate Podere Rota, altri 50mila metri cubi di rifiuti in discarica: "Trattati come pattumiera della Toscana"“L’amministrazione comunale di Montevarchi - dichiarano il sindaco Silvia Chiassai Martini e il vicesindaco Cristina Bucciarelli - ha espresso un... Leggi anche: Podere Rota, altri 50.000 metri cubi di rifiuti in discarica. Il “no” di Montevarchi Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Allarme Podere Rota. Chiassai: Stop rifiuti; Podere Rota altri 50.000 metri cubi di rifiuti in discarica Il no di Montevarchi. Podere Rota, altri 50mila metri cubi di rifiuti in discarica: Trattati come pattumiera della ToscanaDall'amministrazione di Montevarchi è stato espresso un voto di astensione sul bilancio della società Csai. Il sindaco: Siamo indietro di trent’anni nella riconversione ambientale dell’impianto. Poli ... arezzonotizie.it Podere Rota, altri 50.000 metri cubi di rifiuti in discarica. Il no di MontevarchiL’Amministrazione comunale di Montevarchi ha espresso un voto di astensione sul bilancio della società CSAI, a seguito dell’improvvisa notizia di voler conferire nel sito di Podere Rota altri 50.000 ... msn.com