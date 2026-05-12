Preliminari playoff B | la Juve Stabia vince 1-0 a Modena e approda in semifinale

La Juve Stabia ha ottenuto una vittoria per 1-0 sul campo del Modena nel turno preliminare dei playoff di Serie B. Con questo risultato, la squadra avversaria si è qualificata per le semifinali e affronterà il Monza nell’andata prevista per sabato. La partita si è conclusa con il gol decisivo a favore della Juve Stabia, che ha così conquistato l’accesso alla fase successiva della competizione.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Juve Stabia sbanca 1-0 Modena nel preliminare dei playoff di Serie B e sabato giocherà l’andata delle semifinali contro il Monza. Autore della rete decisiva Zeroli al 41? del secondo tempo. Dopo una prima frazione contraddistinta da un sostanziale equilibrio con un palo in avvio dei gialloblù colpito da Ambrosino e la risposta delle Vespe con Cacciamani, nella ripresa domina il tatticismo e le occasioni latitano. Nel finale la Juve Stabia, costretta a vincere per passare il turno, alza il ritmo e trova la rete del blitz con una splendida rovesciata di Zeroli sugli sviluppi di un corner. Gli ospiti reggono fino alla fine e festeggiano l’approdo in semifinale contro il Monza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Preliminari playoff B: la Juve Stabia vince 1-0 a Modena e approda in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Modena-Juve Stabia, per chi vince la prima sfida dei playoff di B c'è il Monza: il pronosticoAl via i preliminari del mini torneo che dovrà determinare la terza squadra promossa in serie A: si parte con la sfida in programma al Braglia Tutto... Juve Stabia-Modena: la sfida che decide i playoff, ecco le scelteJuve Stabia-Modena: la sfida che potrebbe ridefinire i playoff di Serie B Domenica 23 febbraio 2026, allo Stadio Romeo Menti di Vicenza, si gioca una... Argomenti più discussi: Date e orari dei Playoff e dei Playout di Serie B: quando si giocano le partite, il programma e il calendario completo; Playoff Serie B oggi in TV, dove vedere Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino: gli orari delle partite; Modena-Juve Stabia, per chi vince la prima sfida dei playoff di B c'è il Monza: il pronostico; Frosinone in A. Pescara, Reggiana e Spezia in C. Playoff Serie B oggi in TV, dove vedere Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino: gli orari delle partiteSi giocano oggi i preliminari dei playoff di Serie B. In campo prima Modena-Juve Stabia alle 18:45 e poi Catanzaro-Avellino, calcio d'inizio alle ore 21 ... fanpage.it