Catanzaro derby elettrico | Redel Viola e Basket Academy per il top

Domenica 26 aprile alle 18:00 si disputa a Catanzaro un importante incontro tra Redel Viola e Basket Academy. La partita rappresenta l’ultima del Girone F e determinerà le squadre qualificate ai playoff. Entrambe le formazioni cercano punti per consolidare le rispettive posizioni, rendendo il match particolarmente combattuto. La sfida coinvolge molte persone e attira l’attenzione degli appassionati di basket della zona.

? Cosa sapere Redel Viola e Basket Academy si sfidano a Catanzaro domenica 26 aprile alle 18:00.. La sfida chiude il Girone F e definisce gli accoppiamenti per i playoff.. Alle ore 18:00 di questa domenica 26 aprile 2026, la Redel Viola sfiderà la Basket Academy nel cuore di Catanzaro per l’ultimo atto della regular season del Girone F, un derby che chiude il cerchio di un campionato vissuto con estrema tensione agonistica fino all’ultimo canestro. Il palazzetto catanzarese si prepara ad accogliere una sfida che va ben oltre la semplice cronaca sportiva. Per i neroarancio della Redel Viola, l’appuntamento odierno rappresenta l’occasione per consolidare la posizione in classifica e puntare alla vetta, preparando il terreno per gli imminenti incroci con il girone E.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, derby elettrico: Redel Viola e Basket Academy per il top Notizie correlate Serie B, voglia di riscatto nel derby di Calabria: in campo Redel Viola vs Bim Bum Basket RendeDerby di Calabria nella quart’ultima di campionato per la Redel Viola che ospita al PalaCalafiore la Bim Bum Basket Rende. Basket Academy U19 travolge Brescia: miracolo a Catanzaro!? Cosa sapere La Basket Academy U19 batte la Germani Brescia 79-67 al Pala Pulerà di Giovino. Contenuti di approfondimento Catanzaro-Viola, primo posto in palio all’ultima giornata: la presentazione del matchUltima giornata della regular season ed è derby calabrese al PalaPulerà di Catanzaro dove i giallorossi della Basket Academy e la Redel Viola si sfideranno per la terza volta in stagione. Prime due ga ... strettoweb.com Basket, la Viola a Catanzaro per l’ultima della stagione regolare: la carica di Marini,La Redel Reggio Calabria, dopo il successo contro Bari, si prepara ad affrontare un finale di stagione molto intenso. L’ultima della stagione regolare è a Catanzaro. Il pivot Leonardo Marini, reduce d ... strettoweb.com