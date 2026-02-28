Avellino-Juve Stabia il derby che pesa | una sfida da dentro o fuori al Partenio-Lombardi

Sabato sera alle 19.30 si gioca al Partenio-Lombardi la partita tra Avellino e Juve Stabia, valida per la ventisettesima giornata di Serie B. La sfida si presenta come un incontro decisivo per le due squadre, che si affrontano in un match che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla classifica. Entrambe le formazioni cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

Avellino, Partenio-Lombardi, ore 19.30. Sabato sera. Ventisettesima giornata di Serie B. In campo Avellino e Juve Stabia. Un derby che non ha bisogno di cornice: basta la classifica. I biancoverdi devono respirare, tirarsi fuori dalla zona che inghiotte. Le vespe difendono un posto playoff ancora. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

