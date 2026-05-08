Il Modena si prepara alla sfida contro la Juve Stabia allo stadio Braglia, con i tifosi attesi in tribuna. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che cercherà di ottenere i tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. Prima del match di Bolzano, gli allenatori stanno valutando le scelte di formazione e possibili variazioni nel turnover. La vittoria potrebbe aprire nuove possibilità per il campionato, mentre una sconfitta potrebbe complicare i piani.

? Punti chiave Come influenzerà il turnover a Bolzano la prestazione contro la Juve Stabia?. Quali scenari si aprono per il Modena in caso di vittoria?. Chi sarà il rivale gialloblù se la squadra supererà questo scoglio?. Perché il vantaggio tattico del Modena può cambiare l'esito del match?.? In Breve Oltre 4600 abbonati confermati per il match al Braglia.. Partita contro Castori a Bolzano con ampio turnover per preservare i titolari.. Semifinale contro il Monza prevista per sabato 16 maggio alle ore 20.. Ritorno di semifinale in trasferta programmata per martedì 19 maggio.. Il Modena affronta la sfida decisiva contro la Juve Stabia martedì prossimo alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, sfida decisiva contro Juve Stabia: il Braglia attende i tifosi

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