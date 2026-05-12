Le partite di oggi | in campo la Liga in Serie B Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino ai playoff
Oggi si disputano diverse partite di calcio in diversi campionati. In Spagna si gioca una giornata di Liga, mentre in Italia si tengono due incontri di Serie B tra Modena e Juve Stabia e tra Catanzaro e Avellino, entrambe valide per i playoff. In Francia, Red Star e Rodez si affrontano per conquistare un posto nelle semifinali playoff.
La sfida più curiosa di giornata è sicuramente Red Star – Rodez, in programma alle 20.30 nel quartiere nord di Parigi. La partita si gioca all’interno della cornice di playoff e playout che legano Ligue 1 e Ligue 2 in regole molto particolari: a fine stagione, dalla Ligue 1 scendono direttamente in Ligue 2 due squadre, mentre il percorso inverso è fatto dalla prima e dalla seconda della Ligue 2. Poi la terzultima di Ligue 1, la terza, la quarta e la quinta di Ligue 2 entrano in un minitorneo che inizia oggi con Red Star (quarta) – Rodez (quinta). La vincente tra le due affronterà venerdì la terza di Ligue 2 (il Saint Etienne) e, ancora una volta la vincente, affronterà la terzultima di Ligue 1 (ad oggi Auxerre o Nizza, entrambe a quota 31 punti a una gara dal termine) la prossima settimana.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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