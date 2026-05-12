Playoff Serie B Evacuo non ha dubbi | Monza e Palermo superiori ma occhio alla mina vagante

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex attaccante Felice Evacuo ha commentato la fase finale dei Playoff di Serie B, indicando il Monza e il Palermo come le squadre più forti, mentre ha avvertito di una possibile sorpresa. Ha inoltre analizzato il rendimento delle favorite durante la stagione regolare, evidenziando anche la retrocessione dello Spezia, un risultato difficile da spiegare. Le sue considerazioni si concentrano sugli aspetti più rilevanti delle prossime sfide.

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