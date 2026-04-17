Evacuo ex attaccante di Italiano non ha dubbi | Lo vedrei bene al Milan ha la giusta esperienza

L'ex attaccante di Italiano ha espresso il suo parere su un possibile trasferimento, affermando che lo vedrebbe bene al Milan e che possiede l’esperienza giusta. Durante un’intervista esclusiva, ha commentato la situazione attuale del giocatore e le sue potenzialità, senza entrare nel merito di altri aspetti. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche sportive e sulla compatibilità con la squadra rossonera.

Nelle ultime ore si parla tanto del futuro in bilico di Massimiliano Allegri come allenatore del Milan per la prossima stagione. Uno dei nomi più papabili in caso di addio del tecnico toscano sembra essere quello di Vincenzo Italiano, attualmente in forza al Bologna. Vi abbiamo già parlato dei nostri dubbi sul tecnico ex Fiorentina, ma per andare a fondo della questione ci siamo confrontati con chi Italiano lo ha avuto come allenatore. La redazione di 'PianetaMilan.it' ha intervistato in esclusiva Felice Evacuo, suo ex giocatore ai tempi del Trapani nella stagione 2018-19. All'ex attaccante abbiamo dunque chiesto di parlarcene meglio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Evacuo, ex attaccante di Italiano, non ha dubbi: “Lo vedrei bene al Milan, ha la giusta esperienza” Notizie correlate ESCLUSIVA Evacuo: “Italiano al Milan? E’ pronto, ma Allegri non è fesso. Farà la fine di De Zerbi”Vincenzo Italiano al Milan al posto di Massimiliano Allegri per la stagione 2026-27 ? Le voci di mercato continuano a battere su questo tasto,... Leggi anche: Jacobelli non ha dubbi su Spalletti: «La Juve ha fatto bene. Con il rinnovo ha voluto mandare anche un segnale forte» – VIDEO Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: SERIE C - Evacuo: Catania, stanno venendo meno forze ed energie mentali. C'è da resettare tutto; Evacuo sullo Spezia: Vedo segnali poco incoraggianti; Evacuo: Trapani? Probabilmente retrocederà. A Catania serve un reset totale; ESCLUSIVA TB – Evacuo: Bentornato Benevento. Avellino, il gol di Iannarilli è un presagio. Spezia, segnali poco incoraggianti. Il record di gol in C? Prima o poi qualcuno mi batterà.... SERIE C – Evacuo: Catania, stanno venendo meno forze ed energie mentali. C’è da resettare tuttoAd oggi detiene il record di gol segnati in Serie C (175). L’ex attaccante Felice Evacuo, ai microfoni di TMW Radio, parla del duello col Catania vinto dal Benevento nella corsia promozione e del mome ... tuttocalciocatania.com Vincenzo Italiano al Milan per il post Allegri Felice Evacuo, suo ex giocatore ai tempi del Trapani ne ha parlato in ESCLUSIVA ai nostri microfoni. LEGGI LE SUE PAROLE NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook SERIE C - Evacuo: "Catania, stanno venendo meno forze ed energie mentali. C'è da resettare tutto" x.com