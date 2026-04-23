novanta minuti ad altissima tensione alcione serve un ultimo sforzo per i playoff

A pochi minuti dalla conclusione del campionato, l’Alcione Milano si trova in una posizione cruciale per l’accesso ai playoff. La squadra affronta una gara decisiva, con la possibilità di qualificarsi a pochi istanti dal termine. La partita si gioca in un clima di grande tensione, con entrambe le formazioni impegnate a conquistare i punti necessari per il traguardo finale. La sfida si sta rivelando fondamentale per il prosieguo della stagione.

C’è una linea sottile che separa una stagione da ricordare da un rimpianto difficile da digerire. L’Alcione Milano si ritrova esattamente lì, a novanta minuti dalla fine del campionato, con i playoff a portata di mano e una sfida che ha il sapore di un crocevia decisivo. Sabato alle 20.30 allo stadio Breda, gli orange ospiteranno l’ Albinoleffe, diretta concorrente distante appena due punti. Una partita che vale tantissimo. Solo un anno fa, al termine di una stagione sorprendente vissuta da autentica cenerentola della categoria, l’Alcione vide sfumare sul più bello l’accesso ai playoff. A spegnere il sogno furono, tra le altre, proprio l’Albinoleffe e la Giana, oggi ancora protagoniste di una corsa serratissima che coinvolge cinque squadre racchiuse in pochi punti per gli ultimi tre posti disponibili.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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