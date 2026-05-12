Catanzaro-Avellino playoff Serie BKT | stasera al Ceravolo si decide qualcosa

Da avellinotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera al Ceravolo si gioca una partita decisiva tra le squadre di Catanzaro e Avellino, che si contendono un passaggio importante per i playoff di Serie BKT. Dopo aver raggiunto i turni di spareggio, le due formazioni si sfidano nel turno preliminare con l’obiettivo di avanzare verso la promozione in Serie A. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

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Dopo la qualificazione ai playoff, i Lupi affrontano il Catanzaro nel turno preliminare degli spareggi promozione verso la Serie A.Alle 21 fischio d'inizio. Catanzaro-Avellino, turno preliminare dei playoff di Serie B. Non c'è domani: o passi stasera, o torni a casa.Le regole sono.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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