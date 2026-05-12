Playoff Serie B avanzano Catanzaro e Juve Stabia
Nel primo turno dei playoff di Serie B, il Catanzaro ha vinto 3-0 contro l’Avellino, mentre la Juve Stabia ha battuto il Modena 1-0. Entrambe le squadre si sono qualificate per il turno successivo. La partita tra Catanzaro e Avellino si è conclusa con il risultato più ampio, mentre quella tra Juve Stabia e Modena ha visto un gol decisivo nel secondo tempo.
Primi verdetti in Serie B. Nel primo turno dei playoff avanzano il Catanzaro, che supera 3-0 l’Avellino, e la Juve Stabia che batte il Modena 0-1. Delineate dunque le semifinali: i campani sfideranno il Monza, mentre gli uomini di Aquilani incontreranno il Palermo. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie correlate
Leggi anche: Playoff Serie B: Juve Stabia e Catanzaro al 2° turno. Magia di Zeroli
Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro sono le semifinali dei playoff di Serie B: calendario e tabelloneDefinite le semifinali dei playoff di Serie B: la Juve Stabia ha eliminato il Modena, il Catanzaro ha travolto l'Avellino.
Argomenti più discussi: Frosinone in A. Pescara, Reggiana e Spezia in C; Serie C, playoff: il punto dopo il primo turno. Avanza il Pineto, fuori la Vis Pesaro. L’Ascoli attende; Sorteggio playoff della prima fase nazionale: il clou è Casertana-Salernitana; Playoff Serie C, manita del Casarano a Cosenza. La Pianese di Birindelli elimina la Juve Next Gen.
? C: recap (playoff & playout gara-2) Nei playoff avanzano alle semifinali 7 squadre con un 2-0: l'unica serie che va a gara-3 è fra Villaguardia e Verdello. Nei playout il Parco Nord condanna la BBA Broni; le altre sfide vanno alla terza: ? facebook
[Windhorst] 'Il continuo lamento dei Lakers sugli arbitri dà ai Thunder il vantaggio nella serie.' reddit
Playoff Serie B, stabilite le semifinali: la Juve Stabia gela Modena, Catanzaro a valanga sull’AvellinoSono state stabilite martedì sera le semifinaliste dei playoff di Serie B. Nella prima partita la Juve Stabia ha battuto per 1-0 il Modena al Braglia, qualificandosi per il turno successivo, dove affr ... sportal.it