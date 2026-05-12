Playoff Serie B avanzano Catanzaro e Juve Stabia

Nel primo turno dei playoff di Serie B, il Catanzaro ha vinto 3-0 contro l’Avellino, mentre la Juve Stabia ha battuto il Modena 1-0. Entrambe le squadre si sono qualificate per il turno successivo. La partita tra Catanzaro e Avellino si è conclusa con il risultato più ampio, mentre quella tra Juve Stabia e Modena ha visto un gol decisivo nel secondo tempo.

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