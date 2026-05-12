Playoff Serie B avanzano Catanzaro e Juve Stabia

Da lapresse.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo turno dei playoff di Serie B, il Catanzaro ha vinto 3-0 contro l’Avellino, mentre la Juve Stabia ha battuto il Modena 1-0. Entrambe le squadre si sono qualificate per il turno successivo. La partita tra Catanzaro e Avellino si è conclusa con il risultato più ampio, mentre quella tra Juve Stabia e Modena ha visto un gol decisivo nel secondo tempo.

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Primi verdetti in Serie B. Nel primo turno dei playoff avanzano il Catanzaro, che supera 3-0 l’Avellino, e la Juve Stabia che batte il Modena 0-1. Delineate dunque le semifinali: i campani sfideranno il Monza, mentre gli uomini di Aquilani incontreranno il Palermo.  Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it

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