Playoff Seconda Categoria | doppietta di Drei e dramma Riolese ai rigori

Nel secondo turno dei playoff di Seconda Categoria, la squadra di Drei ha segnato due volte, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La Riolese, invece, ha perso ai rigori in una partita molto combattuta. La vittoria del Porto Fuori non ha portato alla promozione immediata, anche se si trovava in quarta posizione. La posizione in classifica ha influenzato i ripescaggi e le possibilità di avanzare nella competizione.

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