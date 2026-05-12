Playoff Seconda Categoria | doppietta di Drei e dramma Riolese ai rigori
Nel secondo turno dei playoff di Seconda Categoria, la squadra di Drei ha segnato due volte, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La Riolese, invece, ha perso ai rigori in una partita molto combattuta. La vittoria del Porto Fuori non ha portato alla promozione immediata, anche se si trovava in quarta posizione. La posizione in classifica ha influenzato i ripescaggi e le possibilità di avanzare nella competizione.
? Domande chiave Perché la vittoria del Porto Fuori non garantisce la promozione immediata?. Come ha influito il quarto posto del Porto Fuori sui ripescaggi?. Chi ha trasformato il sogno della Riolese in un dramma ai rigori?. Quali squadre disputeranno le finali della Terza Categoria dopo i playoff?.? In Breve Porto Fuori settimo nella graduatoria ripescaggi per quarto posto in stagione regolare.. Luca Gallinucci segna per Riolese nel pareggio 1-1 contro Team Crociati.. Camerlona raggiunge la finale Terza Categoria dopo il 3-2 sul Lido Adriano.. Marradese e Sporting Lugo accedono alle finali dopo vittorie su Real Mamante e Villanova.. Matteo...🔗 Leggi su Ameve.eu
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