Seconda categoria Drei lancia il Porto Fuori doppietta al Real Rimini Riolese ko ai rigori Sorprese in Terza

Sono state giocate le ultime partite ufficiali della Seconda Categoria, con il Porto Fuori che ha ottenuto una doppietta contro il Real Rimini, mentre la Riolese è stata eliminata ai rigori. Nel frattempo, in Terza Categoria si sono verificati alcuni risultati sorprendenti. Il turno di spareggio regionale ha coinvolto le 14 squadre vincitrici dei playoff di girone, che hanno competito per determinare la posizione in graduatoria per eventuali ripescaggi.

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