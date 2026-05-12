Seconda categoria Drei lancia il Porto Fuori doppietta al Real Rimini Riolese ko ai rigori Sorprese in Terza
Sono state giocate le ultime partite ufficiali della Seconda Categoria, con il Porto Fuori che ha ottenuto una doppietta contro il Real Rimini, mentre la Riolese è stata eliminata ai rigori. Nel frattempo, in Terza Categoria si sono verificati alcuni risultati sorprendenti. Il turno di spareggio regionale ha coinvolto le 14 squadre vincitrici dei playoff di girone, che hanno competito per determinare la posizione in graduatoria per eventuali ripescaggi.
Ultime partite in assoluto per le squadre di Seconda Categoria. Si è, infatti, disputato il turno di spareggio regionale tra le 14 vincitrici dei playoff dei singoli gironi per la formazione di una graduatoria per eventuali ripescaggi. Tuttavia le prime tre di tale graduatoria sono praticamente certe della promozione. Due le ravennati impegnate: Porto Fuori e Riolese. Il Porto Fuori s’impone 2-0 sul Real Rimini, grazie ad una doppietta di Matteo Drei ma, essendo l’unica 4ª alla fine della stagione regolare è solo 7ª nella classifica per i ripescaggi, pur avendo vinto lo spareggio regionale e, dunque, dovrà attendere luglio inoltrato per conoscere in quale categoria giocherà il prossimo anno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Seconda categoria, la sorpresa del weekend e’ il real porto senigallia che vince la coppa di terza categoria. Trecastelli e Ankon Dorica preparano i botti finaliTurno di riposo per il campionato di Seconda Categoria che riprenderà sabato 11 aprile con la giornata 26 nei gironi B, C e D.
Seconda, blitz di Riolese e Porto FuoriFinali dei playoff in Seconda Categoria decisamente sorprendenti, nei due gironi ravennati, con la vittoria delle squadre peggio classificate al...