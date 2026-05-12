Playoff finiti orgoglio intatto | l’Avellino esce ma non si ridimensiona
Gli ottavi di finale dei playoff sono terminati, portando l’eliminazione dell’Avellino. Nonostante l’esito, la squadra ha mantenuto il suo senso di orgoglio e determinazione. Le partite sono state dure e sono state segnate da momenti intensi, che testimoniano la strada fatta e la resilienza dimostrata fin qui. La squadra si prepara a ripartire, consapevole delle sfide future e delle proprie forze.
Ci sono mazzate che segnano la fine. E altre che raccontano da dove vieni, quanto hai sputato sangue. Catanzaro-Avellino è entrambe le cose. Il 3-0 del “Ceravolo” non è solo il colpo di grazia al campionato biancoverde, è anche la cicatrice che resta addosso a una squadra che mesi fa guardava la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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