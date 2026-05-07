Baskérs i playoff sono già finiti Il cuore c’è ma con Lucca non basta

I playoff sono terminati per i Baskérs Forlimpopoli dopo la sconfitta contro Basket Lucca, con il punteggio di 61-71. La partita è stata giocata con impegno dalla squadra locale, ma non è bastato per superare gli avversari. Tra i giocatori di Forlimpopoli, sono stati presenti Borciu, Brighi A. e Brighi L., senza che nessuno riuscisse a cambiare l’andamento del match.

Baskérs Forlimpopoli 61 Basketball CLUB Lucca 71 BASKÉRS FORLIMPOPOLI: Borciu, Brighi A. 6, Brighi L. 8, Ruscelli 6, Vico 12, Benzoni, Giudici, Fin 3, Bracci M. 5, Bracci J. 10, DiSibio 11. All. Tumidei. BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Drocker 27, Donati, Dubois 12, Barsanti, Simonetti 4, Del Debbio 5, Pierini 2, Pichi, Trentin 13, Valentini 8. All. Olivieri. Arbitri: Flocco, Boldrini. Parziali: 14-22, 34-34, 48,55. Si chiude l’avventura playoff dei Baskérs. Forlimpopoli cade contro Lucca anche in gara2 ed è così costretta a cedere il passo alla quotata formazione toscana. Gli artusiani tengono testa agli avversari fino a metà della terza frazione, riuscendo anche a centrare un mini-vantaggio nel punteggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baskérs, i playoff sono già finiti. Il cuore c’è ma con Lucca non basta Notizie correlate Baskérs, cuore e orgoglio non bastano: Lucca colpisce in Gara 1Non è bastata una prova di immenso coraggio ai Chemifarma Baskérs Forlimpopoli per espugnare il fortino del PalaTagliate. Baskérs, il sogno playoff parte da Lucca: gli artusiani sfidano la "schiacciasassi" del campionatoC’è un’aria carica di elettricità e consapevolezza in casa Chemifarma Baskérs Forlimpopoli. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Baskérs, i playoff sono già finiti. Il cuore c’è ma con Lucca non basta; Baskérs, il sogno playoff parte da Lucca: gli artusiani sfidano la schiacciasassi del campionato; Serie B Interregionale. Baskérs, nei playoff c’è Lucca; Baskérs show: ai playoff da neopromossi. Ora Lucca o la nobile Mens Sana Siena. Chemifarma Baskérs, l'ora della verità: al PalaGiorgini c’è Gara 2 contro LuccaIl mantra per mercoledì è quello che accompagna la società da tredici anni: resettare la sconfitta, scendere in campo con la bava alla bocca e lottare su ogni pallone ... forlitoday.it Baskérs show: ai playoff da neopromossi. Ora Lucca o la nobile Mens Sana SienaBasket B interregionale Recanati non perdeva da 6 turni: s’è inchinata all’allungo di Forlimpopoli. Oggi si scopre la rivale ... sport.quotidiano.net Baskérs Forlimpopoli. . Parola al coach @alessandropaxson Post partita Basketball Club Lucca vs Chemifarma Baskérs Forlimpopoli #intervista - facebook.com facebook