Il Catanzaro spegne il sogno Avellino | 3-0 al Ceravolo playoff finiti per i lupi
Il match tra Catanzaro e Avellino si è concluso con una vittoria netta per i padroni di casa, che hanno segnato tre reti senza subirne. La partita si è giocata al stadio Ceravolo e ha segnato la fine del cammino playoff per i lupi, che avevano ottenuto una vittoria contro il Modena nella fase precedente. Con questa sconfitta, l’Avellino ha concluso ufficialmente la stagione 2025-26.
Si ferma al “Ceravolo” la corsa playoff dell’Avellino. Dopo il successo sul Modena che aveva spalancato le porte della post season, la squadra di Davide Ballardini cade 3-0 contro il Catanzaro nel turno preliminare degli spareggi promozione e chiude così la stagione 2025-26.Una gara rimasta in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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