Il Catanzaro spegne il sogno Avellino | 3-0 al Ceravolo playoff finiti per i lupi

Il match tra Catanzaro e Avellino si è concluso con una vittoria netta per i padroni di casa, che hanno segnato tre reti senza subirne. La partita si è giocata al stadio Ceravolo e ha segnato la fine del cammino playoff per i lupi, che avevano ottenuto una vittoria contro il Modena nella fase precedente. Con questa sconfitta, l’Avellino ha concluso ufficialmente la stagione 2025-26.

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Si ferma al “Ceravolo” la corsa playoff dell’Avellino. Dopo il successo sul Modena che aveva spalancato le porte della post season, la squadra di Davide Ballardini cade 3-0 contro il Catanzaro nel turno preliminare degli spareggi promozione e chiude così la stagione 2025-26.Una gara rimasta in.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Catanzaro-Avellino, playoff Serie BKT: stasera al Ceravolo si decide qualcosaDopo la qualificazione ai playoff, i Lupi affrontano il Catanzaro nel turno preliminare degli spareggi promozione verso la Serie A. Probabili formazioni Catanzaro-Avellino: le scelte di Ballardini per il playoff del “Ceravolo”Ballardini si prepara ad affrontare la partita più cruciale della stagione: restano ancora alcuni dubbi e valutazioni sulle possibili scelte in vista... Temi più discussi: Il Catanzaro spegne il sogno Avellino: 3-0 al Ceravolo, playoff finiti per i lupi; Ballardini applaude l’Avellino: Orgoglioso di questi ragazzi, il 3-0 è troppo pesante; La settimana sportiva: l’analisi di Catanzaro – Bari; Il Catanzaro travolge l’Avellino e prenota la semifinale contro il Palermo. Avellino travolto al Ceravolo: il Catanzaro cala il tris, finisce il sogno play-offSi chiude con una pesante sconfitta la stagione dell’US Avellino 1912. Al Ceravolo l’US Catanzaro 1929 si conferma squadra solida e spettacolare, imponendosi con un netto 3-0 e spegnendo definitivam ... atripaldanews.it Palermo - Catanzaro: la cronaca della partitaPenultima giornata di Serie B e il Palermo ha l'obiettivo di ben figurare ai playoff. I rosanero ospitano allo stadio Renzo Barbera il Catanzaro di Aquilani per l'ultima partita casalinga della regu ... lasicilia.it