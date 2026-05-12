Playoff Castelfiorentino domina a Livorno | Don Bosco resta a secco

Nel match dei playoff, Castelfiorentino ha preso il controllo della partita contro Livorno, che aveva iniziato con un vantaggio. Nella seconda metà, la squadra ospite ha ridotto drasticamente la percentuale di realizzazione al tiro, portando alla sconfitta del Don Bosco, che non ha segnato nel secondo quarto. La partita si è conclusa con la vittoria di Castelfiorentino, mentre il Don Bosco si è fermato senza punti nel secondo periodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto Castelfiorentino a ribaltare il vantaggio iniziale di Livorno?. Perché la percentuale al tiro del Don Bosco è crollata nel secondo?. Chi ha guidato la rimonta livornese nel finale di gara?. Come potrà Di Manno correggere la gestione degli spazi nel ritorno?.? In Breve Artioli e Pacitto segnano 15 punti ciascuno per la Pallacanestro Don Bosco.. Dadomo e Lemmi contribuiscono rispettivamente con 12 e 11 punti a Livorno.. Il vantaggio di Castelfiorentino sale a 50-39 dopo il secondo periodo.. Il distacco si riduce a soli 4 punti sul 74-70 finale.. L’ABC Castelfiorentino ha battuto la Pallacanestro Don Bosco per 80-70 a Livorno, giànhando così la prima sfida dei quarti di finale playoff in un incontro caratterizzato da continui cambi di intensità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff, Castelfiorentino domina a Livorno: Don Bosco resta a secco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Don Bosco ai playoff: la grinta dei rossoblù sfida il derby con Livorno? Cosa scoprirai Come faranno i giovani rossoblù a trasformare il derby in allenamento? Chi sono i giocatori chiave che guideranno la squadra nei... La Samb ancora a secco di reti . Con il Livorno arriva solo un pariSAMBENEDETTESE 0 LIVORNO 0 SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro 6; Zini 6, Pezzola 6, Dalmazzi 6, Piccoli; Alfieri 6 (33’ st Maspero), Toure 6; Konatè...