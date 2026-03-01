La Samb ancora a secco di reti Con il Livorno arriva solo un pari

La Sambeno ancora senza reti in campionato, con il match contro il Livorno che si conclude con un pareggio a reti inviolate. La formazione rossoblù schiera Cultraro tra i pali, con Zini, Pezzola, Dalmazzi e Piccoli in difesa. A centrocampo, Alfieri sostituito da Maspero nel secondo tempo, Toure, Konatè, Stoppa e Parigini, mentre in attacco Eusepi e Semprini entrano a partita in corso.