La Samb ancora a secco di reti Con il Livorno arriva solo un pari
La Sambeno ancora senza reti in campionato, con il match contro il Livorno che si conclude con un pareggio a reti inviolate. La formazione rossoblù schiera Cultraro tra i pali, con Zini, Pezzola, Dalmazzi e Piccoli in difesa. A centrocampo, Alfieri sostituito da Maspero nel secondo tempo, Toure, Konatè, Stoppa e Parigini, mentre in attacco Eusepi e Semprini entrano a partita in corso.
SAMBENEDETTESE 0 LIVORNO 0 SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Cultraro 6; Zini 6, Pezzola 6, Dalmazzi 6, Piccoli; Alfieri 6 (33’ st Maspero), Toure 6; Konatè 5, Stoppa 6, Parigini 6,5 (25’ st Marranzino); Eusepi 5,5 (25’ st Semprini). A disp. Orsini, Ponzanetti, Chelli, Lulli, Marranzino, Bongelli, Tosi, Zoboletti, Chiatante, Martins, Lonardo, Scafetta. All. Boscaglia 6 LIVORNO (4-3-1-2): Seghetti 6,5; Ghezzi 6 (35’ st Mawete sv), Noce 6, Camporese 6, Haveri 6; Luperini 6 (19’ st Panaioli), Odjer 6, Bonassi 6 (19’ st Marchesi); Peralta 5,5 (35’ st Biondi sv) Dionisi 5,5, Malagrida 5,5 (19’st Vayrynen 5,5). A disp. Tani, Ciobanu, Gentile, Biondi, Marinari, Tosto, Baldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
