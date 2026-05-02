La squadra rossoblù si prepara ad affrontare i playoff con determinazione, puntando sulla grinta dimostrata durante la stagione. Il prossimo incontro sarà il derby con Livorno, una sfida che potrebbe segnare una svolta importante. I giocatori chiave della formazione sono pronti a mettere in campo tutta la loro energia, con l’obiettivo di superare questa fase e continuare il cammino competitivo.

? Cosa scoprirai Come faranno i giovani rossoblù a trasformare il derby in allenamento?. Chi sono i giocatori chiave che guideranno la squadra nei playoff?. Perché la sfida con Livorno è vitale per gli amaranto?. Quali sono le sfide giovanili che attendono la Don Bosco ora?.? In Breve Settimo posto garantito dopo 34 giornate di regular season di Serie C.. Sfida derby al Pala Cosmelli contro l'U.S. Livorno allenata da Angella.. Puccioni rinforza il roster amaranto per la lotta alle posizioni alte.. Playoff contro la seconda classificata e obiettivi Under 19 per le nazionali.. La Pallacanestro Don Bosco chiude oggi, 2 maggio 2026, una stagione regolare di Serie C durata ben 34 giornate, assicurandosi con largo anticipo il posto nei playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Don Bosco ai playoff: la grinta dei rossoblù sfida il derby con Livorno

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