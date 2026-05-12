Nel campionato di basket, le squadre si preparano alle fasi decisive dei playoff con risultati sorprendenti. Trento si distingue per la sua marcia, mentre Tortona ha conquistato il quinto posto con una serie di vittorie inaspettate. Le sfide tra le squadre più apprezzate si fanno sempre più intense, con Bologna e Milano ancora in testa, ma con altre formazioni pronte a sfidare il loro dominio.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare il dominio di Bologna e Milano?. Come ha fatto la Tortona a conquistare il quinto posto?. Perché la Dinamo Sassari è precipitata in Serie A2?. Cosa ha permesso a Treviso di evitare la retrocessione?.? In Breve Treviso risale al dodicesimo posto dopo essere partita con soli 6 punti a marzo.. Sassari retrocede in A2 dopo una serie negativa di 16 sconfitte consecutive.. Tortona chiude quinta con 34 punti sotto la guida tecnica di Mario Fioretti.. Reggio Emilia ha subito solo 2 sconfitte dopo la svolta avvenuta a gennaio.. Trento si è conquistata l’ottavo posto all’ultimo respiro superando Varese, chiudendo una regular season di Serie A caratterizzata da un equilibrio senza precedenti tra i trenta match disputati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Basket: Trento vola, Tortona stupisce e i duelli si accendono

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