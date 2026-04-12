Nel campionato di serie A di basket, Tortona ha ottenuto una vittoria convincente contro Trento, mentre Brescia si conferma in testa alla classifica. La stagione si avvia verso le forne decisive, con le squadre impegnate a consolidare le proprie posizioni e a prepararsi alle prossime sfide. Le partite di questa fase si giocano con grande intensità, in un momento cruciale per le ambizioni di ogni squadra.

Bologna, 12 aprile 2026 – Il campionato di serie A entra nella sua fase più calda, quella dove i canestri iniziano a pesare il doppio e ogni possesso può valere una stagione. Il sabato degli anticipi e la domenica pomeriggio hanno consegnato verdetti pesanti: dalla prova di forza della Germani Brescia al Taliercio di Venezia, fino alla storica qualificazione ai playoff della Bertram Tortona, che con un Baldasso formato MVP ha ufficialmente blindato il proprio posto tra le grandi. Il sipario su questo turno non è ancora calato del tutto. Gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori sono ora rivolti al grande classico che chiuderà il turno: il posticipo tra la Virtus Olidata Bologna e Cantù.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie A: Tortona schianta Trento, Brescia si conferma in vetta

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