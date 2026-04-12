Virtus Matera travolge Ragusa | capolista inarrestabile al PalaSassi

Nel match disputato al PalaSassi, la Virtus Matera ha conquistato una vittoria netta contro la squadra di Ragusa, che occupa la seconda posizione in classifica. La squadra di casa ha chiuso l'incontro con un punteggio di 96-63, dimostrando una prestazione di grande intensità e controllo durante tutta la partita. Questa vittoria ha consolidato la posizione della Virtus Matera in testa alla classifica.

Il PalaSassi ospita una prestazione di forza assoluta della Virtus Matera, che mette al tappeto la vicecapolista siciliana con un punteggio netto di 96-63. La sfida, valida per la 28^ giornata del campionato di serie B Interregionale, vede la capoligata lucana riprendersi il primato solitario dopo il passo falso subito nel turno infrasettimanale a Corato. Dominio totale e distacco netto al PalaSassi. La squadra guidata da Miriello ha trasformato il match in una questione di gestione dei distacchi. Fin dal primo parziale, i locali hanno imposto un ritmo asfissiante chiudendo sul 26-9. La continuità agonistica non è mancata nella fase centrale, dove il vantaggio si è ampliato fino al 56-29.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus Matera travolge Ragusa: capolista inarrestabile al PalaSassi Leggi anche: La Dinamo reagisce e sfiora la rimonta ma al PalaSassi vince la Virtus Matera Basket Academy trionfa a Ragusa: successo netto sulla capolista Virtus in una serata da incorniciareIl Basket Academy si impone con autorità sul campo della Virtus Ragusa, capolista del girone, in una serata che resterà negli annali del campionato.