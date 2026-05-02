Virtus Matera Pink vince il play in | la sfida vinta su Catanzaro

La Virtus Matera Pink si è imposta nel match contro Catanzaro grazie a una rimonta nel secondo quarto. La squadra ha recuperato terreno dopo aver perso il primo periodo, riuscendo a conquistare la vittoria. La giocatrice che ha contribuito maggiormente al risultato finale è stata quella che ha segnato il punteggio più alto. La partita si è conclusa con il punteggio finale che ha premiato le materane.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Virtus a ribaltare il primo quarto?. Chi è stata la vera protagonista del punteggio materano?. Quale giocatrice di Catanzaro ha messo in crisi la difesa?. Quando e dove si giocherà la prossima sfida decisiva?.? In Breve Bianca Visceglia segna 19 punti, Genco R contribuisce con 7 unità.. Persico chiude con 22 punti, Fazzari aggiunge 12 punti per Catanzaro.. Matera affronta la Pink Bari lunedì 4 maggio al Palacampagna di Bernalda.. Parziali di gara vedono il distacco di 17-6 per Matera nel secondo quarto.. La Virtus Matera Pink batte il Centro Basket Catanzaro per 50-47 nel secondo turno del play in under 19, conquistando così l’accesso al terzo turno di play off per le finali nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Virtus Matera Pink vince il play in: la sfida vinta su Catanzaro Notizie correlate Virtus Matera a Messina: sfida decisiva per blindare il primatoLa Virtus Matera si prepara a un appuntamento cruciale per il proprio destino sportivo, affrontando la Basket School Messina nel PalaTracuzzi di... Leggi anche: La Dinamo reagisce e sfiora la rimonta ma al PalaSassi vince la Virtus Matera Una raccolta di contenuti Basket, La Virtus Matera vince ed è sola in vettaGrande vittoria della Virtus Ondatel Matera che ha superato in trasferta la Viola Reggio Calabria nello scontro al vertice della B interregionale di basket per 105-78. rainews.it Corre, tira e vince. La mano di Miriello sveglia la Virtus. Marigliano dominato al PalaSassiNella B interregionale di pallacanestro, primo successo alla guida della Virtus Ondatel Matera per coach Roberto Miriello, che guida i bianchi a un netto successo casalingo contro Marigliano per 86-62 ... rainews.it